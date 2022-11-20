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Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л) - фото 1

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л)

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота690 мм
  • Ширина495 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес17.68 кг
  • Объем42000 мл
  • Цветчерный, желтый, красный

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