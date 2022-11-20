Длина: 370 мм
Ширина: 370 мм
Высота: 870 мм
Объем емкости: 50 л
Вес: 21 кг
Материал: крашеный металл, вставки из дерева
Объем в упаковке: 0,12
Классическая уличная урна, выполнена из металлического каркаса с использованием Древесно-полимерного композита вместо дерева. Отличается высокой стойкостью к погодным условиям.
Никогда не сгниет или проржавеет. Комплектуется внутренним ведром.
Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.
Урна может крепиться к земле анкерными болтами, анкера идут в комплекте.
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