Уличная урна Куршавель

7 оценок

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Уличная урна Куршавель

4.8
18 390 ₽
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Урна Классика
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Скамья Арт 1

Характеристики товара

Описание

Длина: 370 мм

Ширина: 370 мм

Высота: 870 мм

Объем емкости: 50 л

Вес: 21 кг

Материал: крашеный металл, вставки из дерева

Объем в упаковке: 0,12

Классическая уличная урна, выполнена из металлического каркаса с использованием Древесно-полимерного композита вместо дерева. Отличается высокой стойкостью к погодным условиям.

Никогда не сгниет или проржавеет. Комплектуется внутренним ведром.

Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.

Урна может крепиться к земле анкерными болтами, анкера идут в комплекте.

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