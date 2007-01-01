Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Manifest, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Manifest
14 оценок
41 890
Товар в корзине. Перейти
Скамейка Manifest - фото 1Скамейка Manifest - фото 2Скамейка Manifest - фото 3Скамейка Manifest - фото 4
NEW

Скамейка Manifest

Артикул: CH-083-601
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота860 мм
  • Вес53 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Бюджет-2
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичное решение для создания уютного уголка в любом дворе или парке. Конструкция выполнена из прочного материала, который легко противостоит непогоде и сохраняет презентабельный вид даже после длительного использования. Лаконичный дизайн с аккуратной спинкой дополняет современный или классический стиль ландшафта без лишних деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота860 мм
  • Вес53 кг
  • Материалметалл, сосна
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Настоящее фото товара Скамья Аллея, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Скамья Аллея, 150 см

38
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench антрацит

74
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Скамья двухместная Флакс Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79027
9 290 ₽Оптовая цена

Скамья двухместная Флакс Тренд

35
Фотография товара Скамья Эфироск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Эфироск, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Скамья Эфироск

35
Настоящее фото товара Скамья парковая ИЗ5, произведённого компанией ChiedoCover
60 990
Оптовая цена

Скамья парковая ИЗ5

42
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Скамья "Лидер 8", 1500 x 300, орех, каркас черный

32
Фотография товара Скамейка металлическая ЛПР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка металлическая ЛПР, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамейка металлическая ЛПР

42
Фотография товара Шезлонг парковый «River» 600 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг парковый «River» 600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
59 190
Оптовая цена

Шезлонг парковый «River» 600 графит

48
Фотография товара Скамья Skamya от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Skamya, произведённого компанией ChiedoCover
57 790

Скамья Skamya

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, черный

39
Фотография товара Стол пластиковый Arizona, 900*900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Arizona, 900*900, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Arizona, 900*900

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, серый

8
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Престиж, складной, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стол Престиж, складной

32
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый

13
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99010
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

31
В наличии 40 шт.
Фотография товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Раскладной стол-книжка «Фалена» 110х110х73 см

11
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, красный

5
Фотография товара Стол садовый Флакс 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Флакс 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Стол садовый Флакс 80, серый

38

Другие товары из раздела скамьи

Настоящее фото товара Скамья Флора, 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Скамья Флора, 150 см

44
Настоящее фото товара Скамья для парка ИЗ11/4, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Скамья для парка ИЗ11/4

33
Фотография товара Скамейка парковая «Stone» 1600 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка парковая «Stone» 1600 графит, произведённого компанией ChiedoCover
32 490
Оптовая цена

Скамейка парковая «Stone» 1600 графит

34
Фотография товара Скамья Браун, твид Estetica от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Браун, твид Estetica, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Скамья Браун, твид Estetica

38
Фотография товара Банкетка Vima от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Vima, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Банкетка Vima

32
Настоящее фото товара Скамейка Бульварная, 1500, произведённого компанией ChiedoCover
от58 790
Оптовая цена

Скамейка Бульварная, 1500

8
Фотография товара Скамья Garif от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Garif, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Скамья Garif

9
Настоящее фото товара Скамья Chassis, серый, подставка для обуви, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Скамья Chassis, серый, подставка для обуви

10
New
Фотография товара Скамейка Pod от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Pod, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Скамейка Pod

14
New
Фотография товара Скамейка Meld от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Meld, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Скамейка Meld

10

Товар в корзине

Скамейка Manifest
Скамейка Manifest
41 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Ascent, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ascent, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽Оптовая цена

Стол Ascent, черный, белый

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, 140, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 140, черный, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 140, черный

39
Фотография товара Стол пластиковый Arizona, 900*900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Arizona, 900*900, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Arizona, 900*900

10
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стол пластиковый круглый, серый

8
В наличии 3 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.01.2023 Товары из видеообзора. Диван Kennewick
Товары из видеообзора. Диван Kennewick

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.11.2023 Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья
Эклюзивно на Чиедо - стильные мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности