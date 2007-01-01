Характеристики товара
Описание
Практичное решение для создания уютного уголка в любом дворе или парке. Конструкция выполнена из прочного материала, который легко противостоит непогоде и сохраняет презентабельный вид даже после длительного использования. Лаконичный дизайн с аккуратной спинкой дополняет современный или классический стиль ландшафта без лишних деталей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина880 мм
- Высота860 мм
- Вес53 кг
- Материалметалл, сосна
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет