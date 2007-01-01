Характеристики товара
Описание
Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Газ патрон - нет
Ролики - нет
Каркас - немонолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Вес: 17 кг
Объем: 0,20м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Вес15.5 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки17.20 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет