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Valencia CF Экокожа Коричневый

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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Газ патрон - нет
Ролики - нет
Каркас - немонолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 17 кг
Объем: 0,20м3

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Основные характеристики

  • Вес16 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.27 м3

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