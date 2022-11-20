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Opera CF Сетка Черный

14 оценок

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Opera CF Сетка Серый

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из акриловой сетки
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Газ патрон - нет
Ролики - нет
Каркас - монолитный
Материал обивки - акриловая сетка
Материал набивки - отсутствует
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.
Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 12,7 кг
Объем: 0,149 м3

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Основные характеристики

  • Вес13 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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