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Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический - фото 1

Вазон для цветов Хай-тек, цилиндрический

5 оценок
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Цветочница Флора

Характеристики товара

Описание

Для заказа доступны:

  • D300 мм
  • D400 мм
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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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