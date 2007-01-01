Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина230 мм
- Ширина230 мм
- Высота400 мм
- Вес4 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Пепельница металлическая Вест
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик
Квадратная урна для мусора Квадро-26
Кованая урна для мусора Волна
Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver
Мраморная урна для мусора Дворцовая-5
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная
Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный
Урна для фудкорта МЕГА-2
Урна металлическая Бюджет-2
Урна уличная окрашенная с черной чашкой
Бак для мусора Brabantia
Ведро квадратное сетчатое 14 л
Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик