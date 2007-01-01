Товар в корзине. Перейти
Ведро Domaks прямоугольное 25 л - фото 1

Ведро Domaks прямоугольное 25 л

Артикул: CH-056-757
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота400 мм
  • Вес4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Пепельница металлическая Вест от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пепельница металлическая Вест

35
Фотография товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

34
New
Настоящее фото товара Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Ведро Domaks прямоугольное открытое 45 л

10
New
Настоящее фото товара Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, серебристый металлик

6
New
Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Квадро-26, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Квадро-26

10
New
Настоящее фото товара Кованая урна для мусора Волна, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Кованая урна для мусора Волна

6
New
Настоящее фото товара Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Контейнер для мусора пластиковый 50 л BULLET BIN Curver

11
New
Настоящее фото товара Мраморная урна для мусора Дворцовая-5, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Мраморная урна для мусора Дворцовая-5

5
New
Настоящее фото товара Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, сталь зеркальная

15
New
Настоящее фото товара Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена

Мусорный бак BIG BIN, 60 л, черный

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Урна для фудкорта МЕГА-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для фудкорта МЕГА-2, произведённого компанией ChiedoCover
от37 890
Оптовая цена

Урна для фудкорта МЕГА-2

34
Фотография товара Урна металлическая Бюджет-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна металлическая Бюджет-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Урна металлическая Бюджет-2

37
Фотография товара Урна уличная окрашенная с черной чашкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная окрашенная с черной чашкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Урна уличная окрашенная с черной чашкой

40
New
Настоящее фото товара Бак для мусора Brabantia, произведённого компанией ChiedoCover
от72 190
Оптовая цена

Бак для мусора Brabantia

11
New
Настоящее фото товара Ведро квадратное сетчатое 14 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Ведро квадратное сетчатое 14 л

9
New
Настоящее фото товара Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л

15
New
Настоящее фото товара Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, серебристый металлик

8
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick

12
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Мусорный контейнер 60 литров, Big-Box Swing

13
New
Настоящее фото товара Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, серебристый металлик

15

Товар в корзине

Ведро Domaks прямоугольное 25 л
Ведро Domaks прямоугольное 25 л
от 9 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 графит, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 графит

35
В наличии 1 шт.
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 графит

50
В наличии 5 шт.