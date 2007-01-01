Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина360 мм
- Высота670 мм
- Вес6,4 кг
- Материалметалл
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Пепельница металлическая Вест
Урна кованая Греческая
Сенсорное ведро EKO, 50 литров
Бак для мусора Brabantia
Ведро Domaks прямоугольное 45 л
Ведро Domaks прямоугольное открытое 25 л
Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк
Мусорная корзина ProfiLine Safe M 14 л, черная
Мусорный бак FlipBin, 30 л, сталь матовая
Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая
Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби
Урна уличная квадратная Оптимал
Ведро для мусора WESCO PUSHBOY 50 л, баклажан
Квадратная урна для мусора Квадро-26
Кованая урна для мусора Волна
Корзина для Мусора (Офисная) 250 низкая, черная
Мраморная урна для мусора Дворцовая-5
Мусорный контейнер 45 литров, BigBin Quick
Мусорный контейнер Big-Box Swing XL 52 л, зеркальная сталь