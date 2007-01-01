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Корзина для мусора оцинкованная, К-250 Цинк - фото 1

Корзина для мусора оцинкованная, К-250 Цинк

Артикул: CH-056-778
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

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