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Ведро Domaks прямоугольное 45 л - фото 1

Ведро Domaks прямоугольное 45 л

Артикул: CH-056-758
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота500 мм
  • Вес6 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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