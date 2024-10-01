Товар в корзине. Перейти
Вилка десертная «Винтаж ПВД Коппер» сталь нержавеющая, медный - фото 1

Вилка десертная «Винтаж ПВД Коппер» сталь нержавеющая, медный

Артикул: CH-061-050
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка десертная «Ром» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка десертная «Ром» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка десертная «Пэлас» сталь нержавеющая, металлический
Фотография товара Вилка десертная «Пэлас» сталь нержавеющая, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина178 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветмедный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Банка», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Банка», 0,62л

11
В наличии 204 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый

10
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница круглая 5 секций дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2109
3 490 ₽Оптовая цена

Менажница круглая 5 секций дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный

14
В наличии 435 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс», сталь нержавеющая, 30 мм, серебристый, черный

10
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Имэдж», 0,66л, произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Имэдж», 0,66л

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм

8
В наличии 1512 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Каллиполис», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Каллиполис»

15
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от22030
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Скандинавия» керамика 0,5 л, голубая

5
В наличии 325 шт.

Другие товары из раздела вилки десертные

Настоящее фото товара Вилка десертная «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вилка десертная «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая

14
В наличии 1002 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Аляска» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Аляска» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 1549 шт.
Фотография товара Вилка десертная «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка десертная «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от240
Оптовая цена

Вилка десертная «Саппоро бэйсик» сталь нержавеющая, черный, матовый

15
В наличии 700 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Ивенталь» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вилка десертная «Ивенталь» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Элит» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Вилка десертная «Элит» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 480 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Атлантис Бейсик» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от180
Оптовая цена

Вилка десертная «Атлантис Бейсик» сталь нержавеющая

5
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Астория» сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Астория» сталь нержавеющая

6
В наличии 183 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Багет винтаж» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от710

Вилка десертная «Багет винтаж» сталь нержавеющая

14
В наличии
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Библос» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Библос» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Профиль» сталь нержавеющая , произведённого компанией ChiedoCover
от170
Оптовая цена

Ложка десертная «Профиль» сталь нержавеющая

5
В наличии

Товар в корзине

Вилка десертная «Винтаж ПВД Коппер» сталь нержавеющая, медный
Вилка десертная «Винтаж ПВД Коппер» сталь нержавеющая, медный
от 1 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Банка», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Банка», 0,62л

11
В наличии 204 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, зеленый

10
В наличии 360 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Менажница круглая 5 секций дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2109
3 490 ₽Оптовая цена

Менажница круглая 5 секций дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, черный

14
В наличии 435 шт.