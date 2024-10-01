Товар в корзине. Перейти
Нож столовый «Сибарис» - фото 1

Нож столовый «Сибарис»

Артикул: CH-061-521
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил»
Фотография товара Нож столовый «Кингс Стэйнлесс Стил» от компании ChiedoCover.
Следующий Нож столовый, составной «Багет»
Фотография товара Нож столовый, составной «Багет» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Материалсталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Пинки» керамика, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания «Пинки» керамика, серый

7
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2908
1 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л

11
В наличии
Распродажа
Фотография товара Емкость для соусов 350мл, красный, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для соусов 350мл, красный, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 350мл, красный, пластик

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от3 6108
3 890 ₽

Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Саваж» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для маргариты «Маргарита-Саваж», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Бокал для маргариты «Маргарита-Саваж»

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для мельниц, для специй, «Мезень» , произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Подставка для мельниц, для специй, «Мезень»

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5801
1 590 ₽

Доска для стейка с двумя соусниками бук, сталь нержавеющая, светлое дерево, металлический

10
В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85, произведённого компанией ChiedoCover
от33020
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Саппоро бэйсик» 85

6
В наличии 2352 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от27031
390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Гранд»

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Роял» хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Роял» хромированная сталь

9
В наличии 78 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый с ручкой эрго «Анзо» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый с ручкой эрго «Анзо», произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый с ручкой эрго «Анзо»

5
В наличии 804 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Роял», длина 234мм, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽

Нож столовый «Роял», длина 234мм

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Линеа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Линеа», произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽

Нож столовый «Линеа»

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Равенна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Равенна», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Равенна»

11
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Нож столовый «Сибарис»
Нож столовый «Сибарис»
от 860
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Новеченто», 405мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 216 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Салатник для комплимента «Удобное хранение» стекло 70 мл

5
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для запекания «Пинки» керамика, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Горшок для запекания «Пинки» керамика, серый

7
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2908
1 390 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л

11
В наличии