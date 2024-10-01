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Бокал для вина «Фолкнер» - фото 1

Бокал для вина «Фолкнер»

Артикул: CH-064-043
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Фолкнер» – элегантный бокал для белого вина с хрустальным блеском. Входит в коллекцию Faulkner известного бренда Probar. Изготовлен из хрустального стекла, отличающегося кристальной прозрачностью. Хрусталь долговечен и гигиеничен.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота225 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0.170 кг
  • Объем0.517 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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