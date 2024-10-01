Характеристики товара
Описание
«Фолкнер» – элегантный бокал для белого вина с хрустальным блеском. Входит в коллекцию Faulkner известного бренда Probar. Изготовлен из хрустального стекла, отличающегося кристальной прозрачностью. Хрусталь долговечен и гигиеничен.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота225 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0.170 кг
- Объем0.517 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт