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Емкость для запекания «Эклипс» керамика - фото 1

Емкость для запекания «Эклипс» керамика

Артикул: CH-062-642
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Объем0,7 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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Емкость для запекания «Эклипс» керамика
Емкость для запекания «Эклипс» керамика
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В корзине

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