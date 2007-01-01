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Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см - фото 1Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см - фото 2

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см

Артикул: CH-062-150
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,2015 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

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Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см
от 5 940
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