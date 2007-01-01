Товар в корзине. Перейти
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см - фото 1Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см - фото 2

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см

Артикул: CH-062-155
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см
Фотография товара Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 140 мл, 7 см от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,2095 кг
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Товар в корзине

Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см
от 6 050
6 700 ₽
В корзине

С этим товаром покупают