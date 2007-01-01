Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина145 мм
- Объем0,25 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0,28л
Сковорода для запекания «Крафт Блю» фарфор
Форма для запекания «Кунстверк» фарфор
Форма для запекания прямоугольная «Бель Кузин»
Стакан для горячего «Арборесценс» фарфор
Форма для запекания керамика, белая
Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая