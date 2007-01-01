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Зеркало Элит

Артикул: CH-073-743
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зеркало-фальшокно "Элит" с кашпо для цветов



Этот изысканный предмет декора сочетает в себе элегантность прованского стиля и практичность современного дизайна. Зеркало-фальшокно "Элит" станет настоящим украшением любого интерьера, создавая иллюзию дополнительного пространства благодаря своему зеркальному элементу. Изделие выполнено из стали с порошковым покрытием белого цвета антикварного вида, что придает ему неповторимую мягкость и глубину.



Создайте уютную атмосферу и добавьте живость в ваш дом с помощью этого многофункционального аксессуара!



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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота890 мм

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