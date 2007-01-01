Характеристики товара
Описание
Зеркало-фальшокно "Элит" с кашпо для цветов
Этот изысканный предмет декора сочетает в себе элегантность прованского стиля и практичность современного дизайна. Зеркало-фальшокно "Элит" станет настоящим украшением любого интерьера, создавая иллюзию дополнительного пространства благодаря своему зеркальному элементу. Изделие выполнено из стали с порошковым покрытием белого цвета антикварного вида, что придает ему неповторимую мягкость и глубину.
Создайте уютную атмосферу и добавьте живость в ваш дом с помощью этого многофункционального аксессуара!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Высота890 мм