Характеристики товара
Описание
Зонт MISTRAL 300 квадратный
База под зонт на колесиках в комплекте.
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Глубина3000 мм
- Высота2800 мм
- Материалполиэстер
- Материал каркасаалюминий
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция
Зонт MISTRAL 300 квадратный
База под зонт на колесиках в комплекте.
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