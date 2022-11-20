Характеристики товара
Описание
Зонт MISTRAL 300 квадратный.
База под зонт на колесиках в комплекте.
Основные характеристики
- Ширина3000 мм
- Высота2800 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветзеленый, белый
- Страна изготовленияТурция
Зонт MISTRAL 300 квадратный.
База под зонт на колесиках в комплекте.
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