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Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый - фото 1Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый - фото 2Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый - фото 3Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый - фото 4Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый - фото 5

Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) зеленый

Артикул: CH-051-099
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт MISTRAL 300 квадратный.

База под зонт на колесиках в комплекте.


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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Высота2800 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветзеленый, белый
  • Страна изготовленияТурция

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