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Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 1Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 2Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 3Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) бежевый - фото 4

Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) бежевый

Артикул: CH-051-140
5 оценок
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Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый

Характеристики товара

Описание

Зонт MISTRAL 300.

База под зонт на колесиках в комплекте.

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Основные характеристики

  • Высота2500 мм
  • Диаметр3000 мм
  • Материалполиэстер
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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