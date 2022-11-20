Характеристики товара
Описание
Зонт MISTRAL 400
Основные характеристики
- Высота3300 мм
- Цветбежевый, синий
- Страна изготовленияТурция
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Зонт MISTRAL 400
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