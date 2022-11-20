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Зонт MISTRAL 400 квадратный (база в комплекте) синий / бежевый - фото 1

Зонт MISTRAL 400 квадратный (база в комплекте) синий / бежевый

Артикул: CH-051-093
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зонт MISTRAL 400

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Основные характеристики

  • Высота3300 мм
  • Цветбежевый, синий
  • Страна изготовленияТурция

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