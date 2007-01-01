Диваны модульные с высокой спинкой

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван барный Флэш
Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover-11%
8 890 ₽9 890 ₽
Оптовая цена
5
Диван классический
Настоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover-18%
17 900 ₽21 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Ассоль
Настоящее фото товара Диван c каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
20 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван c каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван София линейный
Настоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Бурлеск
Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван Монте-Карло
Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
18 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Люкс с высокой спинкой
Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
21 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Тоскана
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой Аккордеон
Настоящее фото товара Диван ДН 126, произведённого компанией ChiedoCover
32 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван ДН 126
Настоящее фото товара Диван Облако, произведённого компанией ChiedoCover
19 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван Облако
Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
10 690 ₽12 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван Топаз с каретной стяжкой
Настоящее фото товара Диван с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
20 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Диван с высокой спинкой

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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