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Кресло высокое КАСТРО - фото 1Кресло высокое КАСТРО - фото 2

Кресло высокое КАСТРО

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Характеристики товара

Описание

Модели аналогичные высоким креслам КАСТРО присутствуют в интерьерах штаб-квартир крупнейших российских компаний и мировых холдингов. Они представлены в интерьерах корпоративных библиотек, холлов, кафе, лаунж-зон.Внимание к креслам «с крыльями» оправдано. Исторически модели wing chair появились в Англии. Их ставили ближе к камину. «Крылья» способствовали сохранению тепла и защищали от сквозняков.

КАСТРО - современные кресла «с крыльями» невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется 5 различных марок поролона. Поэтому присаживаясь в кресло, возникает ощущение теплого и мягкого объятия. В нем настолько уютно, что хочется задержаться, выпить чашечку ароматного чая и неспешно пообщаться. Поэтому коллекция КАСТРО прекрасно подойдет для офиса, если необходимо создать комфортную, приватную, обстановку для переговоров, общения или отдыха.При этом кресла КАСТРО просты в уходе. Подушки на сиденьях и спинках легко снять, чтобы и почистить не только их, но и поверхности под ними. Также липучки на обратной стороне подушек надежно фиксируют их на месте. Поэтому кресла КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Высота1170 мм
  • Глубина940 мм
  • Вес32 кг
  • Обивкаkiton
  • Количество мест1
  • Цветсерый

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