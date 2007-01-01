Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван София, произведённого компанией ChiedoCover
Диван София
38 оценок
21 49038
34 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван София - фото 1Диван София - фото 2Диван София - фото 3Диван София - фото 4Диван София - фото 5Диван София - фото 6Диван София - фото 7Диван София - фото 8Видеообзор дивана София - ChiedoCover - видео 9
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван София производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван София производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван София производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван София производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван София производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Диван София производства ChiedoCover
+7Реальное изображение товара 7 Диван София производства ChiedoCover
Хит

Диван София

Артикул: CH-000-309
38 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Винтаж
Фотография товара Диван Винтаж от компании ChiedoCover.
Следующий Диван кресло Лимерик для ресторана
Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван София - стильная компактная модель, которая отлично подходит для оснащения кафе, ресторанов, кофеен и лаунж-зон. Благодаря лаконичному дизайну и аккуратным формам диван легко интегрируется в современные коммерческие интерьеры.

Модель удобно использовать для создания посадочных зон вдоль стен, в небольших кафе, кофейнях и фуд-кортах. Компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство, сохраняя комфорт для гостей.

Преимущества:

- современный универсальный дизайн
- компактные размеры для плотной посадки гостей
- удобная мягкая посадка
- подходит для кафе, ресторанов и зон ожидания

Диван изготавливается под проект вашего интерьера:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и экокожи
- возможность подобрать материал под концепцию заведения
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота1000 мм
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр, жаккард, кожзам, натуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Шенилл

Диван София - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Настоящее фото товара Модуль Хавен 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена

Модуль Хавен 1-местный угловой

85
Настоящее фото товара Модуль Нимбус 2-х местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890
Оптовая цена

Модуль Нимбус 2-х местный угловой

32
Фотография товара Диван угловой Лаунж, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж, правый, произведённого компанией ChiedoCover
69 790
Оптовая цена

Диван угловой Лаунж, правый

73
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван угловой Лаунж Box, правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Лаунж Box, правый, произведённого компанией ChiedoCover
83 890
Оптовая цена

Диван угловой Лаунж Box, правый

32
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
Фотография товара Диван двухместный КАСТРО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный КАСТРО, произведённого компанией ChiedoCover
от76 790
Оптовая цена

Диван двухместный КАСТРО

75
Фотография товара Банкетка Кастро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Кастро, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Банкетка Кастро

54
Хит
Настоящее фото товара Диван Флауер, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790

Диван Флауер, 2000 мм

12
Настоящее фото товара Диван Джулиа 1, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Диван Джулиа 1, 2000мм

13
Фотография товара Диван Джулиа 3, 1500мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джулиа 3, 1500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390

Диван Джулиа 3, 1500мм

12
Фотография товара Диван Джулиа 3, 2000мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Джулиа 3, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890

Диван Джулиа 3, 2000мм

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела модульные диваны

Фотография товара Диван прямой Вашингтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Вашингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от125 000
Оптовая цена

Диван прямой Вашингтон

84
Фотография товара Модульный диван МИРАХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван МИРАХ, произведённого компанией ChiedoCover
от107 990
Оптовая цена

Модульный диван МИРАХ

50
Фотография товара Модульный диван Алькор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван Алькор, произведённого компанией ChiedoCover
от81 190
Оптовая цена

Модульный диван Алькор

65
Фотография товара Модульный диван Мерак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Модульный диван Мерак, произведённого компанией ChiedoCover
от378 590
Оптовая цена

Модульный диван Мерак

38
Фотография товара Кресло Мерак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мерак, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Кресло Мерак

90
Фотография товара Диван двухместный Мерак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Мерак, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена

Диван двухместный Мерак

49
Фотография товара Диван Мело модульный , велюр Велутто 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мело модульный , велюр Велутто 27, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490

Диван Мело модульный , велюр Велутто 27

11
Фотография товара Диван Price corne от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Price corne, произведённого компанией ChiedoCover
от272 190
Оптовая цена

Диван Price corne

11
Фотография товара Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
42 290
Оптовая цена

Лунго модуль диванный прямой с подушками, соломенный

6
Хит
Фотография товара Диван Флауер со спальным местом, 1600 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флауер со спальным местом, 1600 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390

Диван Флауер со спальным местом, 1600 мм

11

Товар в корзине

Диван София
Диван София
от 21 490
34 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности