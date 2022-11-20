Характеристики товара
Описание
Модели аналогичные диванам и креслам КАСТРО присутствуют в интерьерах штаб-квартир крупнейших российских компаний и мировых холдингов. Они представлены в интерьерах корпоративных библиотек, холлов, кафе, лаунж-зон.Исторически модели wing chair появились в Англии. Их ставили ближе к камину. «Крылья» способствовали сохранению тепла и защищали от сквозняков.КАСТРО - современные модели «с крыльями» невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется 5 различных марок поролона.
Поэтому присаживаясь на диван или в кресло, возникает ощущение теплого и мягкого объятия. В нем настолько уютно, что хочется задержаться, выпить чашечку ароматного чая и неспешно пообщаться. Поэтому коллекция КАСТРО прекрасно подойдет для офиса, если необходимо создать комфортную, приватную, обстановку для переговоров, общения или отдыха. При этом диваны и кресла КАСТРО просты в уходе. Подушки на сиденьях и спинках легко снять, чтобы и почистить не только их, но и поверхности под ними. При этом липучки на обратной стороне подушек надежно фиксируют их на месте. Поэтому диваны и кресла КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Высота850 мм
- Глубина850 мм
- Вес38 кг
- Обивкаkiton
- Количество мест2
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.31 м3