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Диван двухместный КАСТРО - фото 1Диван двухместный КАСТРО - фото 2

Диван двухместный КАСТРО

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Предыдущий товар в категории Кресло КАСТРО
Кресло КАСТРО
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Кресло КАСТРО

Характеристики товара

Описание

Модели аналогичные диванам и креслам КАСТРО присутствуют в интерьерах штаб-квартир крупнейших российских компаний и мировых холдингов. Они представлены в интерьерах корпоративных библиотек, холлов, кафе, лаунж-зон.Исторически модели wing chair появились в Англии. Их ставили ближе к камину. «Крылья» способствовали сохранению тепла и защищали от сквозняков.КАСТРО - современные модели «с крыльями» невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется 5 различных марок поролона.

Поэтому присаживаясь на диван или в кресло, возникает ощущение теплого и мягкого объятия. В нем настолько уютно, что хочется задержаться, выпить чашечку ароматного чая и неспешно пообщаться. Поэтому коллекция КАСТРО прекрасно подойдет для офиса, если необходимо создать комфортную, приватную, обстановку для переговоров, общения или отдыха. При этом диваны и кресла КАСТРО просты в уходе. Подушки на сиденьях и спинках легко снять, чтобы и почистить не только их, но и поверхности под ними. При этом липучки на обратной стороне подушек надежно фиксируют их на месте. Поэтому диваны и кресла КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес38 кг
  • Обивкаkiton
  • Количество мест2
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.31 м3

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