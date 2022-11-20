Характеристики товара
Описание
Модели аналогичные диванам КАСТРО присутствуют в интерьерах штаб-квартир крупнейших российских компаний и мировых холдингов. Они представлены в интерьерах корпоративных библиотек, холлов, кафе, лаунж-зон.Трехместные диваны КАСТРО невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется 5 различных марок поролона.
Поэтому присаживаясь на такой диван, возникает ощущение теплого и мягкого объятия. На нем настолько уютно, что хочется задержаться, выпить чашечку ароматного чая и неспешно пообщаться. Поэтому диваны КАСТРО прекрасно подойдут для офиса, если необходимо создать комфортную, приватную, обстановку для переговоров, общения или отдыха.При этом диваны просты в уходе. Подушки на сиденьях и спинках легко снять, чтобы и почистить не только их, но и поверхности под ними. Также липучки на обратной стороне подушек надежно фиксируют их на месте. Поэтому диваны КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.
Основные характеристики
- Длина2050 мм
- Ширина1400 мм
- Высота850 мм
- Глубина850 мм
- Вес48 кг
- Обивкаkiton
- Количество мест3
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.31 м3