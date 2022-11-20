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Диван трехместный КАСТРО - фото 1Диван трехместный КАСТРО - фото 2

Диван трехместный КАСТРО

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Характеристики товара

Описание

Модели аналогичные диванам КАСТРО присутствуют в интерьерах штаб-квартир крупнейших российских компаний и мировых холдингов. Они представлены в интерьерах корпоративных библиотек, холлов, кафе, лаунж-зон.Трехместные диваны КАСТРО невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется 5 различных марок поролона.

Поэтому присаживаясь на такой диван, возникает ощущение теплого и мягкого объятия. На нем настолько уютно, что хочется задержаться, выпить чашечку ароматного чая и неспешно пообщаться. Поэтому диваны КАСТРО прекрасно подойдут для офиса, если необходимо создать комфортную, приватную, обстановку для переговоров, общения или отдыха.При этом диваны просты в уходе. Подушки на сиденьях и спинках легко снять, чтобы и почистить не только их, но и поверхности под ними. Также липучки на обратной стороне подушек надежно фиксируют их на месте. Поэтому диваны КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Длина2050 мм
  • Ширина1400 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес48 кг
  • Обивкаkiton
  • Количество мест3
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.31 м3

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