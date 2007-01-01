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Настоящее фото товара Диван Тоскана, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Тоскана
70 оценок
26 09036
40 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Диван Тоскана производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Диван Тоскана

Артикул: CH-001-053
70 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Тоскана - элегантная модель, которая отлично подходит для ресторанов, кафе и гостиничных холлов. Его мягкие формы создают уютную атмосферу и располагают гостей к отдыху.

Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.

Преимущества:

- стильный дизайн
- комфортная посадка
- подходит для ресторанов и кафе
- помогает создавать уютные зоны отдыха

Диван изготавливается по индивидуальному заказу:

- любой цвет обивки
- большой выбор тканей
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес35 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1450 мм
  • Высота упаковки1150 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки37 кг
  • Объём упаковки1.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Диван Тоскана - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
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