Характеристики товара
Описание
Диван Тоскана - элегантная модель, которая отлично подходит для ресторанов, кафе и гостиничных холлов. Его мягкие формы создают уютную атмосферу и располагают гостей к отдыху.
Модель идеально подходит для организации комфортных посадочных зон в залах ресторанов и лаунж-пространствах.
Преимущества:
- стильный дизайн
- комфортная посадка
- подходит для ресторанов и кафе
- помогает создавать уютные зоны отдыха
Диван изготавливается по индивидуальному заказу:
- любой цвет обивки
- большой выбор тканей
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина850 мм
- Высота1100 мм
- Вес35 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1450 мм
- Высота упаковки1150 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки37 кг
- Объём упаковки1.50 м3
- Изделия стопируютсяНет