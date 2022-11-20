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Модульный диван МИРАХ

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Характеристики товара

Описание

Материалы:

• березовая фанера 12 мм, брус из массива хвойных пород дерева, ДВП, пенополиуретан повышенной эластичности HR3535, периотек

• Опоры: металлический каркас из профиля 20*20 мм, высотой 270 мм Окраска каркаса на выбор:RAL 9005 черный матовый гладкий RAL 9006 серебристый матовый гладкий Столешница столика – ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвета столешниц:Ясень шимо светлый 3356 Венге луизиана 9763 Секции при необходимости скрепляются соединителями A-Con.

Набор офисной мебели "МИРАХ" – легкий и удобный модульный конструктор. Элементы этой коллекции позволяют делать перестановки легко и просто. Серия состоит только из четырех секций, но перестановкой этих элементов можно скомпоновать множество форм диванов, оформить зоны ожидания,отдыха.

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