Характеристики товара
Описание
Банкетки КАСТРО дополняют интерьеры штаб-квартир мировых холдингов в холлах, кафе, лаунж-зонах, кафе и корпоративных библиотеках. Банкетки невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется два вида современного поролона, которые обеспечивают их комфорт и практичность. При этом банкетки просты в уходе. Подушки на сиденье легко снять, чтобы и почистить их и поверхности под ними. При этом липучки на обратной стороне подушек надежно фиксирует ее на месте. Поэтому банкетки КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.
Основные характеристики
- Длина1420 мм
- Высота450 мм
- Глубина720 мм
- Вес16 кг
- Обивкаkiton
- Количество мест2
- Цветсерый