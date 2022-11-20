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Банкетка Кастро

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Характеристики товара

Описание

Банкетки КАСТРО дополняют интерьеры штаб-квартир мировых холдингов в холлах, кафе, лаунж-зонах, кафе и корпоративных библиотеках. Банкетки невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется два вида современного поролона, которые обеспечивают их комфорт и практичность. При этом банкетки просты в уходе. Подушки на сиденье легко снять, чтобы и почистить их и поверхности под ними. При этом липучки на обратной стороне подушек надежно фиксирует ее на месте. Поэтому банкетки КАСТРО не теряют свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Длина1420 мм
  • Высота450 мм
  • Глубина720 мм
  • Вес16 кг
  • Обивкаkiton
  • Количество мест2
  • Цветсерый

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