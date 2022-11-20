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Пуф КАСТРО

13 оценок
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Диван трехместный высокий КАСТРО

Характеристики товара

Описание

Пуфы КАСТРО дополняют интерьеры штаб-квартир мировых холдингов в холлах, кафе, лаунж-зонах, кафе и корпоративных библиотеках. Они делают пространство комфортным и гибким. Пуфы невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется два вида современного поролона, которые обеспечивают его комфорт и практичность. При этом пуфы просты в уходе. Подушку на сиденье легко снять, чтобы и почистить ее и поверхности под ней. При этом липучки на обратной стороне подушки надежно фиксирует ее на месте. Поэтому пуф КАСТРО не теряет свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Длина720 мм
  • Высота450 мм
  • Глубина720 мм
  • Вес8 кг
  • Обивкаkiton
  • Количество мест1
  • Цветсерый

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