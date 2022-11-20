Характеристики товара
Описание
Пуфы КАСТРО дополняют интерьеры штаб-квартир мировых холдингов в холлах, кафе, лаунж-зонах, кафе и корпоративных библиотеках. Они делают пространство комфортным и гибким. Пуфы невероятно удобные и уютные. Для их создания применяется два вида современного поролона, которые обеспечивают его комфорт и практичность. При этом пуфы просты в уходе. Подушку на сиденье легко снять, чтобы и почистить ее и поверхности под ней. При этом липучки на обратной стороне подушки надежно фиксирует ее на месте. Поэтому пуф КАСТРО не теряет свой привлекательный вид. Также легкость в уходе обеспечивают высокие опоры из натурального дерева.
Основные характеристики
- Длина720 мм
- Высота450 мм
- Глубина720 мм
- Вес8 кг
- Обивкаkiton
- Количество мест1
- Цветсерый