Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая
Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь
Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Эко Багет», сталь
Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая