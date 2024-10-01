Ножи для рыбы

Ножи для рыбы

Ножи для рыбы

12 товаров
Вилки для рыбы

Вилки для рыбы

8 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
18015
210 ₽

Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3004
310 ₽

Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая

7
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
99010
1 090 ₽

Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
14034
210 ₽

Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Нож для рыбы «Ансер», сталь нержавеющая

11
В наличии 180 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7508
810 ₽

Нож для рыбы «Монтевидео», хромированная сталь

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

6
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2005
210 ₽

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Эко Багет», сталь, произведённого компанией ChiedoCover
11048
210 ₽

Нож для рыбы «Эко Багет», сталь

5
В наличии 212 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
3 82010
4 200 ₽

Нож для тонкой нарезки «Колор проф», сталь нержавеющая

10
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
2907
310 ₽

Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая

5
В наличии 107 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
55010
610 ₽

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

10
В наличии 156 шт.
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