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Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая - фото 1

Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая

Артикул: CH-060-920
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина220 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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