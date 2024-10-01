Товар в корзине. Перейти
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая - фото 1

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

Артикул: CH-060-823
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая
Фотография товара Нож-лопатка для рыбы «Перле», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Роял», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽

Вилка столовая «Роял», длина 210мм

14
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый

6
В наличии 86 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л

9
В наличии 2136 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Кракле» с золотой или черной пудрой, 350мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Кракле» с золотой или черной пудрой, 350мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Кракле» с золотой или черной пудрой, 350мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка керамика, диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка керамика, диаметр 180мм

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница металл, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салфетница металл

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Блюдо для подачи «Лопата»

11
В наличии 480 шт.

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аркада Бэйсик», длина 235

12
В наличии 1440 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт»

9
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эко Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эко Багет»

15
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Эрмитаж», произведённого компанией ChiedoCover
от5904
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Эрмитаж»

9
В наличии 43 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с полой ручкой «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от2 7004
2 790 ₽

Нож столовый с полой ручкой «Имэджин»

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Тратто», произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Тратто»

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Дистрест» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрест» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2107
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрест»

10
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт, произведённого компанией ChiedoCover
от89011
990 ₽Оптовая цена

Нож столовый с деревянной ручкой - 3шт

8
В наличии

Товар в корзине

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
от 860
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Роял», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽

Вилка столовая «Роял», длина 210мм

14
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Проотель», дуршлаг-мини, сталь нержавеющая, 65 мм

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от9406
990 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная для комплимента «Бель Кузин» фарфор

7
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый

6
В наличии 86 шт.