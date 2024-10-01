Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина197 мм
- Материалсталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л
Бокалы для шампанского
Блюдо для подачи, ширина 500мм
Кружка для пива рифленная, металлический
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,55 л, 5 см, черный
Чашка бульонная «Монако Вайт» фарфор
Доска для подачи дуб, темно- коричневый
Олд фэшн «Лаундж», 390мл, стекло, прозрачный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 450 мл, 95 мм, белый
Ложка чайная, «Деко», сталь нержавеющая, посеребрение, 15 см, металлическая
Нож столовый «Саппоро бэйсик», длина 220мм
Нож столовый «Лозанна»
Нож столовый «Концепт №9»
Нож столовый «Барок»
Нож столовый «Гест стар»
Нож столовый «Палермо»
Нож для рыбы «Эко Багет» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Библос» сталь нержавеющая
Нож столовый, составной «Багет»
Нож для рыбы «Пэлас» сталь нержавеющая