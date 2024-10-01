Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина200 мм
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Тарелка глубокая «Кунстверк»
Бокал для бренди «Шарант», 0,175л
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый
Молочник «Тэйст», фарфор 85 мл, белый
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,8 л, 10 см, черный
Чашка бульонная «Прага» фарфор
Блюдо для подачи, ширина 200мм
Ложка столовая «Аркада»
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см
Нож столовый «Аляска бэйсик»
Нож столовый «Стил Пинк Голд Мэтт»
Нож столовый «Концепт №10»
Нож столовый «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Нож столовый «Филет»
Нож для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Нож столовый «Тратто»
Нож столовый «Ханна антик»
Нож столовый с ручкой эрго «Анзо»
Сахарница с крышкой «Революшн Сэндстоун»
Тарелка глубокая «Кунстверк»
Бокал для бренди «Шарант», 0,175л
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый