Товар в корзине. Перейти
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая - фото 1

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-132
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для рыбы «Эко Багет» сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для рыбы «Эко Багет» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина205 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Доска для подачи из дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2109
3 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба

11
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Атлантис», фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Молочник «Атлантис», фарфор 100 мл, белый

9
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для жаркого «Лакомка» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Горшок для жаркого «Лакомка» керамика

10
В наличии 630 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Салатник «Пастораль» фарфор, зеленый

7
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽

Набор соль/перец + стакан для зубочисток + салфетница, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 10,7 см, серебристый, прозрачный

12
В наличии 220 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Вавилон», произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Вавилон»

5
В наличии 87 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Библос», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

8
В наличии 166 шт.
Распродажа
Фотография товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый

14
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт №1» , произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт №1»

6
В наличии

Другие товары из раздела ножи столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Денвер», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Денвер»

12
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Гранд», произведённого компанией ChiedoCover
от27031
390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Гранд»

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Аркада» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Аркада», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аркада»

11
В наличии 901 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

10
В наличии 221 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Осло» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Осло» сталь нержавеющая

11
В наличии 54 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «М18», произведённого компанией ChiedoCover
от32022
410 ₽Оптовая цена

Нож столовый «М18»

14
В наличии
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Осло» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Осло», произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Осло»

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для разделки «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от8 81010
9 700 ₽Оптовая цена

Нож для разделки «Библос»

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Сибарис»

9
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Адажио» сталь нержавеющая
от 550
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Доска для подачи из дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2109
3 490 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба

11
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Атлантис», фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Молочник «Атлантис», фарфор 100 мл, белый

9
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
от18010
200 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Голубка»

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Горшок для жаркого «Лакомка» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Горшок для жаркого «Лакомка» керамика

10
В наличии 630 шт.