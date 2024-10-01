Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина212 мм
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для пиццы дуб, коричневый
Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Хайбол «Чикаго», 380мл, стекло, прозрачный
Тарелка глубокая «Тренд», фарфор
Чашка бульонная «Пати», фарфор
Блюдо для подачи - 4шт
Менажница (4 секции) бук
Доска для пиццы из бука, деревянная
Соусник пластик 45 мл, белый
Нож столовый «Визув», длина 210мм
Нож столовый «Лозанна»
Нож для рыбы «Версаль», сталь нержавеющая
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Нож столовый «Роял»
Нож столовый «Оптима Лайт»
Нож для рыбы «Ром» сталь нержавеющая
Нож столовый «Монтевидео»
Нож столовый «Пьюр»
Нож столовый «Исео»
Доска для пиццы дуб, коричневый
Сковорода порционная «Америка» фарфор, белая
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст», чугун, 0,8 л, 14 см, черный
Хайбол «Чикаго», 380мл, стекло, прозрачный