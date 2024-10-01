Товар в корзине. Перейти
Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 1Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 2Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 3Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 4Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 5Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 6Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 7Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр - фото 8

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр

Артикул: CH-067-795
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Данное одеяло является идеальным решением для отелей и гостиниц, которые стремятся предоставить гостям комфорт и тепло.

Одеяло состоит из микрофибры, которая обеспечивает долговечность, мягкость и лёгкость. Многогранная стёжка обеспечивает равномерное распределение наполнителя, что делает одеяло комфортным для использования в различных условиях.

Усиленный кант предотвращает расшатывание стёжек, обеспечивая прочность и долговечность одеяла.

В качестве наполнителя используется файберпласт, который отличается своей лёгкостью, высокой теплопроводностью и гипоаллергенностью. Этот материал идеально подходит для людей с аллергией и обеспечивает комфорт при использовании одеяла.

Простой и универсальный дизайн одеяла идеально сочетается с интерьерами гостиниц и отелей.

Благодаря высокому качеству материалов, прочности и гипоаллергенности, это одеяло станет незаменимым атрибутом комфорта в Вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительФайберпласт
  • Материалхлопок, полиэстер, микрофибра
  • Плотность150 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Покрывало стеганное Софт 1800, канвас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Покрывало стеганное Софт 1800, канвас

11
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках

8
Фотография товара Наволочка декоративная на подушку 40х40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наволочка декоративная на подушку 40х40, произведённого компанией ChiedoCover
356

Наволочка декоративная на подушку 40х40

41
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 2000, с непромокаемым бортом 25см

7
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Пододеяльник, 2100 х 2350, сатин 60 / 40

7
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр

10
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр

11

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан

14
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 300гр

8
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 100*150, 400гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 100*150, 400гр, произведённого компанией ChiedoCover
990

Махровые полотенца Бордюр Соты, 100*150, 400гр

12
New
Фотография товара Халат Махра-Велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат Махра-Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Халат Махра-Велюр

13
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
New
Фотография товара Халат махровый Кимоно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый Кимоно, произведённого компанией ChiedoCover
3 090

Халат махровый Кимоно

6
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7
New
Фотография товара Халат махровый, детский от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый, детский, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат махровый, детский

14

Товар в корзине

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр
Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 150гр
от 890
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Покрывало стеганное Софт 1800, канвас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Покрывало стеганное Софт 1800, канвас

11
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
New
Фотография товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках , произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Наматрасник стеганый Сегмент эконом 1600, на резинках

8