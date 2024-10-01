Товар в корзине. Перейти
Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр - фото 1Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр - фото 2

Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр

Артикул: CH-067-785
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Одеяло стеганное для отелей и гостиниц является идеальным решением для обеспечения комфорта и уюта в Ваших номерах, разработано специально для профессионального использования в гостиничном секторе, что делает его надежным и долговечным.

Стежка: прямоугольная стежка, которая обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всей поверхности одеяла, что способствует улучшению комфорта и обеспечению стабильного микроклимата во время сна.


Состав ткани верха (ХБ): 50% хлопок, 50% полиэстер. Благодаря этому составу ткань идеально сочетает в себе комфорт и мягкость хлопка с прочностью и долговечностью полиэстера.

Использование натурального наполнителя обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и комфорта, а также способствует поддержанию оптимального микроклимата во время сна.

Одеяло стеганое - это идеальный выбор для отелей и гостиниц, который позволит вашим гостям наслаждаться комфортом и теплом во время их пребывания в Вашем заведении. Оптовые предложения и индивидуальные условия доставки и оплаты могут быть обсуждены напрямую с нашими менеджерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина2000 мм
  • НаполнительЛебяжий пух
  • Материалхлопок, полиэстер
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые открытый нос, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Тапочки махровые открытый нос, бежевые

6
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
Настоящее фото товара Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
Настоящее фото товара Наволочка, 520 х 720, сатин, 60 / 40, полоса 1 Х 1, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Наволочка, 520 х 720, сатин, 60 / 40, полоса 1 Х 1

12
Настоящее фото товара Коврик, махровый, 500 х 700, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Коврик, махровый, 500 х 700

6
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 450гр

10
Настоящее фото товара Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон

7
New
Настоящее фото товара Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя

13

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца белые, 50*70, 500гр

11
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 40*70, 470гр, Узбекистан

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр

13
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан

7
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

12
New
Фотография товара Халат махровый ПРЕМИУМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый ПРЕМИУМ, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Халат махровый ПРЕМИУМ

5
New
Фотография товара Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56

11
New
Настоящее фото товара Халат вафельный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Халат вафельный, белый

7
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

5
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 300 гр

5

Товар в корзине

Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр
Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр
от 2 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые открытый нос, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
Оптовая цена

Тапочки махровые открытый нос, бежевые

6
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
Настоящее фото товара Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Простыня, поликоттон, 2200 Х 2400

12
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Наматрасник Дабл джерси люкс 1200, с бортом из бязи 25см

12