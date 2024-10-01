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Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр - фото 1Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр - фото 2Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр - фото 3

Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр

Артикул: CH-067-810
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Одеяло стеганое, премиум является идеальным решением для отелей и гостиниц, которые стремятся предоставить гостям комфорт и тепло.

Одеяло состоит из микрофибры, которая обеспечивает долговечность, мягкость и лёгкость. Многогранная стёжка обеспечивает равномерное распределение наполнителя, что делает одеяло комфортным для использования в различных условиях.

Усиленный кант предотвращает расшатывание стёжек, обеспечивая прочность и долговечность одеяла.

В качестве наполнителя используется файберпласт, который отличается своей лёгкостью, высокой теплопроводностью и гиппоаллергенностью. Этот материал идеально подходит для людей с аллергией и обеспечивает комфорт при использовании одеяла.

Простой и универсальный дизайн одеяла идеально сочетается с интерьерами гостиниц и отелей. Благодаря высокому качеству материалов, прочности и гипоаллергенности, это одеяло станет незаменимым атрибутом комфорта в Вашем заведении.

Продажа от 10 шт на размер и плотность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина2000 мм
  • НаполнительФайберпласт
  • Материалмикрофибра
  • Плотность200 г/м²
  • Цветбелый

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