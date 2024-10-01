Товар в корзине. Перейти
Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр - фото 1Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр - фото 2

Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр

Артикул: CH-067-784
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Одеяло стеганное для отелей и гостиниц является идеальным решением для обеспечения комфорта и уюта в Ваших номерах, разработано специально для профессионального использования в гостиничном секторе, что делает его надежным и долговечным.

Стежка: прямоугольная стежка, которая обеспечивает равномерное распределение наполнителя по всей поверхности одеяла, что способствует улучшению комфорта и обеспечению стабильного микроклимата во время сна.


Состав ткани верха (ХБ): 50% хлопок, 50% полиэстер. Благодаря этому составу ткань идеально сочетает в себе комфорт и мягкость хлопка с прочностью и долговечностью полиэстера.

Использование натурального наполнителя обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и комфорта, а также способствует поддержанию оптимального микроклимата во время сна.

Одеяло стеганое - это идеальный выбор для отелей и гостиниц, который позволит вашим гостям наслаждаться комфортом и теплом во время их пребывания в Вашем заведении. Оптовые предложения и индивидуальные условия доставки и оплаты могут быть обсуждены напрямую с нашими менеджерами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1720 мм
  • Ширина2050 мм
  • НаполнительЛебяжий пух
  • Материалхлопок, полиэстер
  • Плотность300 г/м²
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий

15
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, , произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр,

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

14
New
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
New
Настоящее фото товара Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Тюль однотонная вуаль 6000, без утяжелителя

13
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Пододеяльник, 2100 х 2350, бязь

11
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр

5
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Наматрасник Дабл джерси люкс 800, с бортом из бязи 25см

10
Настоящее фото товара Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Простыня, 2750х2900 мм, поликоттон

7

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр

9
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 70*140, 470гр, Узбекистан

5
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр

9
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
190
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр

11
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

12
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Махровые полотенца Бордюр Соты, 50*100, 460гр

12
New
Фотография товара Халат махровый ПРЕМИУМ+ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый ПРЕМИУМ+, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Халат махровый ПРЕМИУМ+

6
New
Фотография товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Халат махровый СТАНДАРТ, 58-62

7
New
Фотография товара Вафельный халат, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вафельный халат, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вафельный халат, цветной

12

Товар в корзине

Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр
Одеяло стеганное Шашка,1720 х 2050, политик, 300гр
от 1 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Простыня, 1500 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий

15
New
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр, , произведённого компанией ChiedoCover
1 090

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр,

13
New
Фотография товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, с непромокаемым бортом из мулетона 25см

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 1720 х 2050, микрофибра, 300 гр

14