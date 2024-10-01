Сотейник без крышки, сталь нержавеющая
Сотейник без крышки, сталь
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Сотейник, сталь нержавеющая, 1.5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич
Сотейник без крышки, дно-сэндвич
Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая
Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий
Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая
Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический