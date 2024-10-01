Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0.676 кг
- Объем1.5 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Фруко Шульц»
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый
Кастрюля трех слойная сталь 4,7л
Блюдо для суши пластик, диаметр 305мм
Емкость для льда полипропилен, полистирол 3,4л., черный
Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Эволюшнс Солюшн», 1.2л
Нож для стейка «Трапе»
Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 250 мл, коричневый, бежевый
Салатник «Крафт Эппл» фарфор 0,65 л, желто-зеленый
Сотейник без крышки, сталь
Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая
Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая
Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая