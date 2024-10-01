Сотейник без крышки, сталь нержавеющая
Сотейник без крышки, сталь
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Сотейник, сталь нержавеющая, 1.5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич
Сотейник без крышки, дно-сэндвич
Сотейник «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая
Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий
Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая
Сотейник 7 л, без крышки, сталь нержавеющая
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая
Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 1 л, 7 см, графитовый, черный
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 6,7 л, 28,5 см, металлическая
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 1,6 л, 180 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,3 л, 367 мм, металлическая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющий, 1,5 л, 8 см, графитовый, черный
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая
Сотейник без крышки, сталь, 2,25 л, 385 мм, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2 л, 85 мм, металлическая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 4 л, 11 см, графитовый, черный
Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический
Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 1,1 л, 75 мм, металлическая
Сотейник, «Мастер», сталь нержавеющая, 2,25 л, 75 мм, металлическая
Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,5 л, 205 мм, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 5 л, 42,5 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,7 л, 85 мм
Сотейник, сталь нержавеющая, 30 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 26 см, металлическая
Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический
Сотейник, «Экселленс», сталь нержавеющая, 10 см, металлическая
Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая
Сотейник «Винум», алюминий литой, бакелит
Сотейник, сталь нержавеющая, 3,8 л, 21,5 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 9,75 л, 16 см, металлическая
Сотейник, 3-х слойный, сталь, 4,6 л, 49,5 см, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 5,5 л, 50 см, металлическая
Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая