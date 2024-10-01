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Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм - фото 1

Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм

Артикул: CH-058-954
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес1.185 кг
  • Материалалюминий, нержавеющая сталь

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