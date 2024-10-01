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Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий - фото 1

Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий

Артикул: CH-057-949
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота95 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес1.4 кг
  • Объем3 л
  • Материалалюминий, медь, нержавеющая сталь

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