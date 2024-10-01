Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр200 мм
- Вес1.4 кг
- Объем3 л
- Материалалюминий, медь, нержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Сибарис»
Крышка, сталь нержавеющая, D220
Вилка столовая «Саппоро бэйсик», длина 190мм
Тарелка для пиццы «Фут Пати ЧМ»
Нож кухонный для сыра, две ручки, «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 590
Лопатка кухонная, силикон
Нарзанник «Классик» двухступенчатый с чехлом в подарочной коробке, сталь нержавеющая, серебряный
Тарелка квадратная фарфор
Лопатка кухонная, силиконовая
Линейка барная «Грэй Гус»
Сотейник без крышки, сталь
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Сотейник, сталь нержавеющая, 1.5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 5л
Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, 4.5л
Сотейник, сталь нержавеющая, 2,4 л, 95 мм, металлическая
Сотейник, «Уитфорд», алюминиевый, литой, сталь нержавеющая, 3 л, 10 см, графитовый, черный
Сотейник, сталь нержавеющая, 6 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая
Сотейник, алюминиевый, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая