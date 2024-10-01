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Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич - фото 1

Сотейник без крышки, сталь нержавеющая, дно сэндвич

Артикул: CH-057-946
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дно - сэндвич

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0.974 кг
  • Объем3 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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