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Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая - фото 1

Сотейник без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-950
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0.672 кг
  • Объем1.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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